Flohio – Make It Bang

Nach dem Debütalbum "Out Of Heart" von 2022 kommt Flohio jetzt mit einem Knall zurück: "Let It Bang" ist ein Uptempo-Banger, mit dem die Rapperin aus London ganz eindeutig die Tanzflächen des Globus ansteuert. Das merkt man auch an der Wahl der Genres: Denn neben UK Bass und Drill hat sie diesmal eindeutige Referenzen zum Jersey Club gemacht, der in den letzten Monaten auch schon von Musikgrößen wie Drake oder Lil Uzi Vert in den Vordergrund gerückt wurde. Für Flohio geht es dabei aber vor allem darum, Spaß zu haben: "Ich wollte was Stimulierendes, Spaßiges und Leichtes schaffen, nach einem heftigen Jahr 2023." Das Resultat ist Industrial Sound zwischen New Jersey und London – nur eine der vielen Soundkonstrukte, die wir auf dem kommenden Album erwarten dürfen. Denn wie Flohio selbst sagt: "Ich pushe mich selbst härter als je zuvor."