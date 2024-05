Lila Iké feat. H.E.R. - He Loves Us Both

Lila Iké und H.E.R. befinden sich in ihrem gemeinsamen Track "He Loves Us Both" in einem ungewollten Love Triangle. Der Angebetete, im Clip gespielt von US-Rapper Joey Bada$$, hat nämlich Gefühle für beide Frauen. Dabei erinnern Lila und H.E.R. an das Video zum Neunziger-Hit "That Boy Is Mine" von Brandy und Monica. Ein Vergleich, der nicht ganz ungewollt ist: "Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Gitarre an dem Song gearbeitet habe und mir dachte, er braucht ein starkes Frauen-Feature, denn er erinnert mich an 'That Boy Is Mine'", sagt Lila. Die Jamaikanerin gilt als neues Female Powerhouse im Reggae und holte sich für den Song nicht nur die soulige Unterstützung von H.E.R., sondern auch von Protoje, der die Nummer produziert hat. "He Loves Us Both" wurde außerdem als erste Single des kommenden Debütalbums von Lila Iké angekündigt, das Ende des Jahres erscheinen soll.