Mabel feat. Shygirl – Look At My Body (Pt. II)

"Look At My Body" – ja, richtig gehört. Schaut alle hin, denn Mabel und Shygirl haben keinen Bock mehr, sich für ihre Körper zu schämen und drehen mit ihrer gemeinsamen Single die Male-Gaze-Perspektive um. Mit Selbstbestimmung und Empowerment schaffen es die beiden komplett auf die Hater:innen zu scheißen: "Ich will jeden, der mich je unterschätzt oder aufgrund meiner Äußerlichkeiten verurteilt hat, wissen lassen, dass ich ok damit bin. Denn ich weiß, wer ich bin!", sagt Mabel über den Track. Wie sehr das eigene Körperbild zelebriert wird, zeigt auch das Video zu dem R'n'B und Pop infiltrierten Track. Mal setzen die Britinnen ihrer Körper in Szene, indem sie sich auf Magazin-Covern rekeln und damit "The New Normal" vorgeben oder sind nackt im Paradies als Evas zu sehen, die mit der verbotenen Frucht spielen.