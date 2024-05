James An feat. Donna Goldn – Way Too Many & A Streetcar Named Desire

Mit seinem neuen Splitvideo zu "Way Too Many" und "Street Car Named Desire" setzt James An auf großes Kino. Das verrät auch schon der Titel des Tracks, der an das gleichnamige Theaterstück von Tennessee Williams angelehnt ist. Die Verfilmung mit Marlon Brando in der Hauptrolle wurde in den Fünfzigern zum cineastischen Meilenstein. Deshalb lehnt sich auch der Clip von James An ästhetisch daran an, wobei er zusätzlich lyrische Unterstützung von Donna Goldn bekommt. Die Belgierin lebt aktuell in Korea und lässt die Einflüsse ihrer Wahlheimat gerne in ihrer Musik einfließen. Das passt wunderbar mit Südkoreaner James zusammen, der sich in den letzten Jahren zu einem der Aushängeschilder der K-Rap-Szene gemausert hat. Seine Rap-Einflüsse hat er in Kanada und den USA aufgesogen, denn dort ist James unter anderem aufgewachsen und hat sich während seines Studiums mit den Themen Rassismus und HipHop beschäftigt.