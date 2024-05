Peter Fox feat. Reezy – Toast

Dass Peter Fox und Amapiano ziemlich gut funktionieren, hat schon die Single "Zukunft Pink" bewiesen, die auf seinem letzten Album "Love Songs" erschienen war. Jetzt geht der Berliner in die nächste Hype-Sound-Offensive: Dafür sichert er sich die Zusammenarbeit mit Reezy aus FFM, der in Deutschrapkreisen schon längst als Banger-Favorit und Hedonismus-Prophet gilt. Mit "Toast" manifestieren die beiden ihr Standing in der deutschen Musiklandschaft und stoßen auf Höhenflüge und das Leben an. Wenn man sich so umguckt, ist es manchmal nämlich zu schön, um wahr zu sein. Passend dazu dancen sie im Strobolicht und überzeugen uns einmal mehr, wie gut es ist, im Jetzt zu leben.