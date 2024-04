YG Marley – Praise Jah In The Moonlight

Zweifelsohne: YG Marley hat mit "Praise Jah In The Moonlight" in diesem Jahr einen der Hype-Hits auf TikTok hingelegt, der jetzt schon als einer der maßgeblichsten Reggae-Tracks der letzten Jahre gefeiert wird. Und das, obwohl es für das Debüt von YG Marley, das schon im Dezember rausgekommen ist, bis dato noch nicht mal einen Videoclip gab. Darin verteilt der US-amerikanische Sänger Blumen in der Community, natürlich mit reichlich Island Feeling. Denn auch wenn YG Marley in den USA geboren ist, hat er ziemlich bekannte Roots in Jamaika. Denn sein Vater ist kein Geringerer als Bob Marleys Sohn, Footballer und Musiker Rohan Marley. Und auch von mütterlicher Seite geht es nicht weniger legendär zu: Rap-Koryphäe Lauryn Hill ist seine Mutter, und die unterstützt den Sohn aktuell nicht nur im Video zu "Praise Jah In The Moonlight", sondern auch vor ein paar Wochen bei seinem Coachella-Auftritt vor tausenden Menschen. Eine Family Affair wie aus dem Bilderbuch.