Nia Archives – Cards On The Table

Stille kann laut sein – unter dem Motto veröffentlicht Nia Archives ihr neues Album. "Silence Is Loud" ist der Ort, an dem Jungle und Pop-Balladen zusammenkommen. An dem es um unerwiderte Liebe, die Entfremdung von der eigenen Familie oder um Einsamkeit in einem Raum voller Menschen geht. Oder wie in "Cards On The Table" um ein zufälliges Zusammentreffen mit einer Love Interest, die Nia dazu bringt, alle Karten auf den Tisch zu legen und einfach das Leben zu genießen. Seit 2021 hat sie schließlich hart gearbeitet und mit ihren EPs wie "Headz Gone West" oder "Sunrise Bang Ur Head Against Tha Wall" das UK-Genre Jungle reanimiert und schließlich in breite Pop-Sphären transportiert. Da liegt es auch nur nahe, dass Nia sich selbst als "emotional junglist" bezeichnet – und das in einem Genre, das in seiner Geschichte immer wieder vor allem von Männern dominiert war.