Peggy Gou – 1+1=11

Eins und eins ergibt? Richtig: elf! Zumindest in der Rechnung von Peggy Gou. Die Wahlberlinerin mit Roots Südkorea hat mit "1+1=11" einen neuen Track veröffentlicht, der gleichzeitig als Ankündigung für das Debütalbum der Produzentin ist. Ja, richtig gelesen. Debütalbum. Denn obwohl Peggy ihrem Namen in der globalen Elektroszene schon seit 2016 mit Tracks wie "Starry Night" oder "(It Goes Like) Nanana" alle Ehre gemacht hat, steht das Debütalbum aktuell noch aus. "I Hear You" soll es heißen, am 07. Juni erscheinen und laut Aussagen von Peggy weitaus mehr sein, als das erste Album: "Es steht für unzählige Stunden der Hingabe, während meiner Reise, etwas Zeitloses zu schaffen." Mindestens genauso zeitlos ist auch das Video zum Track. Neben Peggy zeigt es den dänischen Künstler Ólafur Elíasson in einer Lichtinstallation in seinem Berliner Studio. Als Teenager tanzte er Breakdance, was er neben dem künstlerischen Licht- und Farbenspiel auch im Clip zum Besten gibt.