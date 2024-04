SiR- You

Vor fünf Jahren ist SiR mit seinem Album "Chasing Summer" dem ewigen Sommer hinter gejagt und konnte sich unter anderem mit seinem Kendrick-Lamar-Feature zu "Hair Down" zum absoluten Lieblingssänger vieler in der Sparte Nu-R'n'B mausern. Zwei Grammy-Nominierungen später setzt der L.A. Native jetzt zum nächsten Album "Heavy" an. Ein Album, das dafür appelliert, sich durch schwere Zeiten zu kämpfen und am anderen Ende viel besser heraus zu kommen. Dass die Platte recht spät erscheint, hat nämlich einen triftigen Grund: Nach dem ganzen Erfolg und dem Wüten der Pandemie sah sich der Sänger in einer dicken Krise und rutschte in die Drogenabhängigkeit. SiR musste in den Entzug, wo er Poesie während Therapiesitzungen schrieb, die er jetzt in 16 ziemlich ehrliche und persönliche Tracks verpackt hat. "You" ist einer davon – kurz und gut ein klassischer Liebessong mit ausgeklügelten Visuals.