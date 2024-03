Jorja Smith feat. Josman – Go Go Go

Normalerweise steht Jorja Smith für britische Sounds und britische Sprache. Mit dem aktuellen Album "Falling Or Flying" hat die Sängerin aus Walsall in West Midlands aber all ihre Prinzipien über Bord geworfen. Neben Neo-R'n'B ist darauf auch Indie, Reggae und Garage zu hören. Oder jetzt eben auch mal Lyrics auf Französisch von Josman. Der Rapper aus Frankreich mit Roots im Kongo und Angola gehört schon seit einigen Jahren zum festen Inventar des Rap Français, chartete 2022 mit seinem Album "M.A.N" auf Platz eins der französischen Charts. Das ist auch an Jorja nicht vorbeigegangen, die Josman für ihren Pop- und Gitarren-Uptempo-Track "Go Go Go" engagiert hat, um eine Alternative-Version zum Albumoriginal rauszuhauen. Der "Fuck-You"-Song bekommt mit den Doubletime-Lyrics von Josman eine ganz andere Energie – und zusätzlich ein neues animiertes Video.