Ami Warning – Gleichgewicht

"Wer braucht schon Gleichgewicht? Ich hab immer Zeit für dich!" In ihrer neuen Single "Gleichgewicht" zeigt uns Ami Warning eindeutig, wo ihre Prios liegen: auf Selbstliebe. Denn dafür gibt es immer einen Moment – auch im noch so stressigen Alltag. Wie wichtig so eine "Auszeit" ist, zeigt auch das kommende Album der Sängerin aus München, das sie direkt einfach so genannt hat: "In Gleichgewicht geht es um das immer wiederkehrende Thema von meinem neuen Album 'Auszeit', dass man es sich erlauben kann und sollte, genau das zu tun, was man eigentlich will und braucht." Dazu gehört dann eben auch, den Fomo hinter sich zu lassen, der Girls Clique auch mal abzusagen und sich einzig und alleine auf sich selbst zu fokussieren. Übel nimmt das Ami am Ende keine, denn im dazugehörigen Video hat sich die Posse versammelt und tanzt in schicken Anzügen durch die Nacht, bis im August das Album erscheint.