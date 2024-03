Young Miko – Curita

Bei Herzschmerz biete sich Young Miko gerne als Trostpflaster an – nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch bei ihrer Ex-Flamme, die sich offenbar gerade wieder frisch getrennt hat. Mit "Curita" gibt sie gleichzeitig einen Vorgeschmack auf das neue Album "att", was für "attention" steht. Gerade hat sie den Track erst bei Billboard Women in Music performt, wo sie den Impact Award bekommen hat. Als offen lesbische Künstlerin ist sie nämlich eine der wenigen im Bereich Reggaeton, der nach wie vor besonders von Männern dominiert wird. Trotzdem hat sie sich so zu einer der maßgeblichsten Artists in dem Genre hochgearbeitet. "Es gibt keinen besseren Weg, Leute zu berühren, indem man einfach man selbst ist", erklärt die Puerto Ricanerin in ihrer Dankesrede. Nächsten Monat spielt Young Miko auch auf dem Coachella Festival in Kalifornien – das nächste Highlight in ihrer steilen Karriere.