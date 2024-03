Asake – Only Me

Seit 2022 und seinem Debütalbum "Mr. Money With The Vibe" liefert Asake nur noch Qualitätsarbeit ab. Dass das nicht immer ganz unumstritten ist, bleibt nicht aus. Gerade hat der Nigerianer sein Video zu "Only Me" veröffentlicht, mit dem er eine Kontroverse in seiner Heimat ausgelöst hat: Wie weit darf Kunst gehen, wenn es um Religion geht? Darin zeigt sich Asake nämlich unter anderem als Heiliger, der mit Geld um sich wirft und bedient sich zahlreicher christlicher Symbole. Dabei geht es in dem Song selbst vor allem darum, dass der Sänger seine eigene Resilienz und Selbstakzeptanz feiert und sich nicht länger mit anderen vergleichen will. Dass so viel Selbstbewusstsein einen riesigen Haufen Geld mit sich bringt und damit die Rechnungen bezahlt, ist ein ziemlich netter Nebeneffekt.