Khruangbin – May Ninth

Mit "A Love International" hatten Khruangbin vor wenigen Wochen das neue Album "A La Sala" angekündigt, das am 05. April erscheinen wird. Jetzt kommt der nächste Vorbote auf die Platte, der alteingesessene Fans der Combo aus Texas nicht enttäuscht: "May Ninth" setzt nämlich auf Vibes wohin das Ohr reicht, und fiebert dabei dem Mai genauso entgegen wie wir in grauen Tagen. Mit Fokus auf Basslines, psychedelischen Gitarren zwischen Americana und Thai Funk und softem Gesang klingt "May Ninth" nämlich nach einem absoluten Sonnenuntergangstrack für den Frühling. Das passt auch zum dazugehörigen Video, das komplett in Orange gehalten ist und mit seinen animierten Zeichnungen von Mutter Natur mindestens genauso ein Entspannungstrip ist, wie die Sounds selbst.