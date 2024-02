CKay – Is It You?

Dating im Jahr 2024 ist eine richtige Herausforderung. Deshalb versucht CKay seine Traumfrau beim Speed Dating zu finden. "Is It You?" ist dabei nicht nur die große Frage, die der Sänger aus Nigeria versucht zu beantworten, sondern auch der Titel des neuen Tracks. Dabei erwarten CKay einige Abenteuer – mal im positiven, mal im negativen Sinne. So oder so wird auf treibende Amapiano-Upbeat-Sounds getanzt. Dafür hat er sogar ein neues Genre im nigerianischen Pop mitetabliert: Emo Afrobeats. Dazu zählen neben CKay außerdem noch Vertreter:innen wie Omah Lay oder Rema. Angelehnt ist es unter anderem an den Emo Rap Hype in den USA ums Jahr 2015, das von Künstler:innen wie XXXTentacion oder Trippie Redd gepusht wurde. Dabei geht es häufig darum, sich nicht verstanden oder einsam zu fühlen. Oder wie im Fall von "Is It You" endlich die große Liebe zu finden.