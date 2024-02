Protoje – 30 Million

Mit seinem neuen Song "30 Million" spricht Protoje den Zustand seiner Heimat Jamaika an. Gewalt, Armut, die Jugend in der Krise – das alles kommt hier zur Sprache, was dem Reggae-Schwergewicht ein großes Anliegen war: "Ich konnte die Entwicklung meines Landes in den letzten 20 Jahren beobachten und wollte ein Statement zur Lage in Jamaika abgeben. Der Song spricht darüber, was ist, was war und was kommen kann." Das greift Protoje auch im dazugehörigen Video auf, wenn er mal mit einem Bagger und Bauarbeiterhelm über die Insel fährt und damit den Aufbruch verkörpert. Oder aber mit Geldscheinen aus der weißen Limousine um sich wirft und damit den Kontrast zu sozialen Problemen aufgreift. Eine Million ist nicht mehr so viel, wie es mal war und auch ein Schulabschluss bietet nicht mehr unbegrenzte Möglichkeiten – die Probleme, die Protoje damit anspricht, sind dabei nicht nur auf die karibische Insel zutreffend, sondern auf viele Länder der Welt übertragbar.