Leyla McCalla – Scared To Survive

Bei Leyla McCalla dreht sich alles um persönliche Transformation und Empowerment. Dabei bedient sich die geborene New Yorkerin mit Roots in Haiti den Werken großer Poet:innen und Denker:innen. Darunter zum Beispiel die afrofuturistische Denkweise von Octavia Butler oder des Abolitionisten Frederick Douglass, der für die Abschaffung der Sklaverei in den USA gekämpft hat. Auf der Single "Scaled To Survive", die jetzt zusammen mit einem Clip veröffentlicht wurde, geht es um die Beziehung, die wir zu unseren Eltern haben, besonders zu unseren Müttern. Als Grundlage dafür diente das Buch "Undrowned" von Alexis Pauline Gumbs, das die feministische Geschichte von Meeressäugern erzählt und was wir von ihnen lernen können. Ein bisschen maritim kommen deshalb auch die Klänge daher, deren Gitarren und Streicher fast schon an Steel Drums erinnern, während Leyla uns mit softer Stimme die ein oder andere Weisheit mitgibt: "The truth may be thin, but it yearns for the light."