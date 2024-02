255 feat. Minz – Body Nice

Vor mehr als einem Jahr haben 255 ihr Album "Phase One" unter der kreativen Fittiche von Soulforce Records, dem Label von Kitschkrieg, veröffentlicht. Aufgenommen wurde es in Nigeria, womit die drei Brüder aus Köln sich in der dortigen Afrobeats-Szene einen großen Namen machen konnten und die next Generation an Naija Artists vereinten. Einer davon ist Minz, der schon seit 2017 in der Szene mitmischt, später beim Label emPawa Records von Mr. Eazi gesignt wurde und durch Banger wie "Wo Wo" zum neuen Prinz des Afrobeats geworden ist. Seine Beteiligung auf "Body Nice" ist auch 15 Monate nach dem Release des Albums noch gut anzuhören. Um den Track in unseren Gehörgängen noch mal aufzufrischen, wurde er jetzt nachträglich mit einem Clip ausgestattet, in dem Minz mal in Schwarz-Weiß zu sehen ist oder beeindruckende Tanzmoves aufs Parkett gebracht werden. Auch bei 255 ist in den letzten Monaten einiges passiert: So war die Kölner Combo im August zum Beispiel auf Burna Boys Album "I Told Them" zu hören.