Residente – Ron En El Piso

Mit seinem neuen Track "Ron En El Piso" nimmt Residente uns mit auf eine Reise durch seine Vergangenheit und würdigt, wer er geworden ist. Auf Zeitmaschine und Flashbacks verzichtet der Puerto Ricaner im Clip zum Track aber. Stattdessen bahnt er sich seinen Weg durch die Welt als lebensgroße Pappfigur, deren Reise in einem Plattenladen beginnt, damals noch als Mitglied von Calle 13. Nach einem kurzen Stopp auf dem Müll, kommt er, angetrieben von einem lauen Lüftchen, an traumhaften Stränden und Feldern vorbei. Bis er schließlich zum Leben erwacht. In "Ron En El Piso", was übersetzt so viel heißt wie "Rum auf dem Boden", geht es aber vor allem darum, mit der Vergangenheit abzuschließen. Mit einem Glas Rum geht Residente die Memory Lane entlang und prostet Familie, Freunden und Feinden zu – bis er sich am Ende von seinem jüngeren Ich verabschieden muss.