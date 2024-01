Idris Elba feat. DB Maz – Knives Down

Schon seit einigen Jahren ist es im UK ein großes Problem: Gewalt durch Messerattacken. Das Land hat so viele Tote in Sachen Messerkriminialität zu verzeichnen wie kein anderes im Westen Europas. Allein im letzten Jahr erfasst die Statistik mehr als 47.000 Attacken, in denen Messer oder andere spitze Gegenstände involviert waren. Idris Elba, Schauspieler und Teilzeitmusiker, fordert deshalb zusammen mit UK-Rapper DB Maz die britische Regierung auf, sogenannte "Zombie-Messer" zu verbieten. Denn das Aufkommen dieser und der damit verbundene Trend hat zu der erhöhten Zahl an Vorfällen in den letzten Jahren beigetragen. "Zombie-Messer" haben eine bestimmte Optik und sind angelehnt an Zombie- bzw. Survivor-Filme. Schon im August wollte die britische Regierung ein Verbot diskutieren, bis heute ist davon aber nichts durchgesetzt. Das kritisiert Elba mit seiner Organisation "Don't Stop Your Future" und auch im Track "Knives Down", in dessen Clip er gleichzeitig einigen Opfern von Messergewalt gedenkt und zeigt, wie leicht vermeidbar die Todesfälle gewesen wären.