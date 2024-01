Christine and the Queens – Stayin’ Alive ! Chris Version

"Stayin' Alive" von den BeeGees aus dem Jahr 1972 gehört zu den meistverkauften Singles der Musikgeschichte. Was kann also schiefgehen, wenn man sich den Klassiker heute vorknöpft? Gar nichts, wie der Fall Christine and The Queens zeigt. Der Artist aus Nantes in Frankreich wird den Disco-Vibe zum größten Teil los und setzt auf poppige Synths und groovy Bässe mit Hall und Voice-Modulation. Trotzdem kommt die Besonderheit der klaren Signature-Stimme von Chris auch hier deutlich durch. Dazu gibt es einen Clip, der im schönsten zuckerwattefarbenen Sonnenaufgang das neue Jahr und Leben zelebriert. Chris tanzt im Motorrad-Outfit am Ufer in Begleitung von maskierten Gestalten. "Das ist unser Lebewohl an 2023 – unsere Punk-Geste für eine bessere Zukunft", schreibt Chris. Ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Track performt wird: Im Sommer hatte Christine and the Queens schon in Cannes eine Einlage von gleich zwei BeeGees-Klassikern gegeben: "Stayin' Alive" und "Night Fever".