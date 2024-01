Little Simz – Gorilla

Zugegeben: Little Simz Album "No Thank You" ist schon Ende 2022 erschienen. Dennoch hat es das ganze Jahr noch in unseren Köpfen nachgehallt. Was auch daran liegt, dass die UK-Rapperin mit "Gorilla" einen Late-Bloomer aus der Platte als Video veröffentlicht hat. Dafür hat sich kein Geringerer als Dave Meyers gemeldet, der schon Clips für Notorious B.I.G., Kendrick Lamar, Jay Z oder Drake inszeniert hat. Neben waghalsigen Experimenten zwischen Kunst, Kommerz und Kapitalismuskritik auf dem Album hat Simz mit dem Clip auf KI gesetzt und war damit eine der ersten, die sich den – teils auch fragwürdigen und kritisch beäugten – Trend zu Nutze machte. Aber so ist es bei der North Londonerin halt: Auf Regeln wird geschissen und Traditionelles in den Wind geblasen. Die User:innen können beim Clip mitmachen und sich vor allem von den opulenten Bläsern und messerscharfen Flows der Rapperin mit nigerianischen Roots überwältigen lassen.