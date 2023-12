Gaby Moreno – Dance The Night Away

Für Gaby Morenos Album "X Mí (Vol. I)" gab es in diesem Jahr ziemlich viel Applaus. Sogar als bestes Latin Pop Album war sie bei den Grammys nominiert. Als Best Traditional Tropical Album gab es einen Latin Grammy. Dennoch ruht sich die Sängerin aus Guatemala, die mittlerweile in Los Angeles lebt, nicht auf ihren hart verdienten Lorbeeren aus, sondern kündigt kurz vor Jahresende schon das nächste Projekt an. "Dusk" erscheint am 16. Februar und "Dance The Night Away" ist ein erster Vorgeschmack darauf. Dabei gibt es gewohnt jazzigen Pop, diesmal wieder mit Lyrics auf Englisch und viel Nostalgie. Das Video zum Clip wurde nämlich in Sevilla gedreht und zeigt das warme Licht der Stadt und freudige Tänze in 50s-Retro-Optik. Gaby, eine Sängerin, die ihr Geld mit Straßenmusik verdient, trifft dort auf Samuel, einen kubanischen Stepptänzer, der genauso neu und einsam in der Stadt ist wie sie.