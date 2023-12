Cubita – Cabo Verde

Auch wenn die Roots von Cubita eigentlich in Angola liegen, veröffentlicht die Portugiesin jetzt eine Liebeserklärung an "Cabo Verde". Der gleichnamige Track spielt darauf an, dass sie mit ihrer Love Interest auf das Inselarchipel im Nordwesten Afrikas verschwinden will. Dabei setzt sie auf smoothe Kizomba-Rhythmen, die mit Pop und R'n'B angereichert werden – eine Fusion, mit der Cubita sich in den letzten Jahren eine beachtliche Fanbase erspielt hat. Dementsprechend erfolgreich geht auch das Jahr 2023 für sie zu Ende, denn gerade ist die neue EP "Museo" erschienen. "Museo" deshalb, weil sie mit den vier Tracks eine Art Gefühlscollage geschaffen hat: "Alle Songs des Projekts gehören Geschichten aus meiner Vergangenheit an, sodass sie am Ende in einem Museum der Gefühle gebündelt sind."