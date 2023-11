Delasi – Perception

Das Künstlerdasein ist nicht immer leicht: Oft wird man missverstanden, die Kunst nicht gewertschätzt oder unkonstruktiv kritisiert. Delasi hat die Medizin für die geschundene Künstlerseele dabei. "Perception" zeigt: Alles ist eine Frage der Wahrnehmung, und jede:r kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, indem man sich nicht schert, was andere sagen. "You can be anything, just believe in your dreams" – was sonst als fürchterlich einfach gesagte Floskel nachhallt, bekommt bei dem Ghanaer eine tatsächlich leichte und unbeschwerte Note. Delasi singt diese Zeile, während er zwischen verworfenen Gedanken auf dem Boden liegt und dabei trotzdem nicht den Mut verliert. Denn irgendwann wird es schon klappen – da ist Delasi selbst das beste Beispiel, denn seine EP "Audacity of Free Thought" erscheint am 19. Januar. Darauf werden wir noch mehr kreative Geistesblitze auf Pop, Soul und Jazz hören, mit denen er fast schon eine kleine Ausnahmeerscheinung in der ghanaischen Musikszene ist, die vor allem von Afrobeats dominiert wird. Übrigens ist in "Perception" auch eine Portion Sozialkritik verpackt, etwa wenn Delasi im Clip auf korrupte Cops trifft, die ihn aufgrund falscher Wahrnehmung festnehmen.