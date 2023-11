Mura Masa feat. Nadiah – Rise

Schon vor einem Monat hatte Mura Masa mit "Gimme" und "Rise" zwei neue Tracks gedroppt, von denen sich letzterer seither zum Dancefloor-Liebling gemausert hat. Jetzt liefert der Producer aus Guernsey auch das dazugehörige Video zum Banger. Damit erinnert nicht nur der Sound an 90er-Jahre Hip-House mit der starken Stimme von Nadiah, sondern auch das Bildmaterial. In Schwarz-Weiß stampfen die Protagonist:innen wortwörtlich auf der Kamera rum oder boxen sie um – passend zu den Lyrics: "I get knocked down, I rise up." Wenig Aufwand, viel Wirkung – oder wie Mura Masa selbst sagen würde: "Es ist ein rumpeliges, einfaches Low-Budget-Video." Dabei ging es für ihn vor allem darum, einen relativ aggressiven Kontakt zum Point Of View herzustellen und möglichst minimalistisch zu bleiben. Als Darsteller:innen wurden Fans eingeladen, der Track angeschmissen und einfach eine gute Zeit gehabt.