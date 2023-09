Doja Cat – Agora Hills

In "Agora Hills" steht alles Kopf. Mit dem Track von ihrem aktuellen Album "Scarlet" bezieht sich Doja Cat auf Agoura Hills, ein Vorort in Los Angeles, in dem die US-Sängerin aufgewachsen ist. Dabei begibt sie sich auf Spurensuche, schwebt durch die verwüsteten Vorstadt-Straßen oder telefoniert in ihrem rosa Jugendzimmer mit ihrer Love Interest – und ja, hier wird auch diskutiert, wer zuerst auflegt. Die Liebe geht sogar so weit, dass sie sich auch eine Hochzeit vorstellen kann. Aber auch musikalisch begibt sich Doja in die Vergangenheit. Denn anders als auf dem Vorgänger "Planet Her", mit dem sie sich vor allem in Pop-Sphären zum absoluten Superstar gemausert hat, wird hier mal wieder recht klassisch gerappt und das beste beider Welten kombiniert. Neben der etwas abgewandelten Schreibweise ihres Hometowns verweist der Titel "Agora Hills" übrigens auch auf den Begriff Agoraphilia – ein Kink, der die Vorliebe beschreibt, an öffentlichen Plätzen Sex zu haben.