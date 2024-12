Im Clip krabbelt Kim Kardashian in blonder Perücke auf allen vieren durch ein Haus und dort herrscht Chaos: Zwei Jungs schmeißen einen Football hin und her und kabbeln sich dann, ein paar Mädchen spielen Twister. Es ist eine Cheerleaderin zu sehen. Ein Esel und zwei Leute als Maria und Joseph verkleidet, ein alter Mann zählt Geld, posierende Bodybuilder. Und am Schluss ein Gastauftritt von dem Kevin-allein-zu-Haus-Schauspieler Macaulay Culkinv erkleidet als Weihnachtsmann! Das Video sieht aus wie ein Alptraum-Ende einer Weihnachtsfeier und eine Ansammlung US-amerikanischer Stereotype. Die Künstlerin Nadia Lee Cohan hat den Film gemacht. Sie arbeitete auch schon mit Artists wie Travis Scott, Kali Uchis und Tyler the Creator.

Billie Eilish singt Weihnachtslieder bei Konzerten

Auch Billie Eilish bringt ihre Fans in Weihnachtsstimmung. Bei ihren fünf Konzerten in ihrer Heimatstadt Los Angeles hat sie an jedem Tag ein anderes Lied zum Fest gecovert. Von "I’ll Be Home for Christmas", "Have Yourself a Merry Little Christmas" über "Silver Bells", "Silent Night" bis "O Holy Night". Die Fans haben ihre Coverversionen bejubelt. Für Billie Eilish war es jetzt am 21. Dezember das Ende ihrer Nordamerika-Tour. Im Mai 2025 tritt sie auch in Deutschland auf.