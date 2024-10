$oho Bani droht CDU mit rechtlichen Schritten

Raye verliert Songwriting Bücher bei Autodiebstahl

Rayes Auto wurde samt ihrer Songwritingbücher gestohlen. Das bedeutet, dass Fans länger auf ihr zweites Album warten müssen, wie sie auf Instagram an ihrem Geburtstag bekannt gab. Dazu postete sie ein Bild mit einem Kuchen, das den Schriftzug "Tut mir Leid, dass dein Auto gestohlen wurde" enthält. Raye, eine der bekanntesten Singer Songwriterinnen Großbritanniens, schrieb Songs für Beyoncè und Rihanna. Nachdem sie sich aus einem Vertrag mit ihrem früheren Plattenlabel befreit hatte, veröffentlichte sie ihr Debütalbum "My 21st Century" selbstständig, das ein großer Erfolg wurde, und gewann bei Großbritanniens wichtigstem Musikpreis sechs Brit Awards, inklusive in der Kategorie "Album des Jahres". Noch nie gewann jemand bei den Brit Awards so viele Preise.