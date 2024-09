Solo-Projekt von Damiano David

Jamie xx teast auf Solo-Album "In Waves"

Endlich wieder frische Musik von allen drei Musikern von The xx. Allerdings auf dem Solo Album des Band Mitglieds Jamie xx. "Waited All Night" ist was für die Tanzfläche. Damit kündigt Jamie xx sein Soloalbum an, das am Freitag erscheint. Jamie xx bringt seine Bandkollegen:innen mit diesem Track ins Rampenlicht. Sie haben mit ihrer eigentlichen Band The XX seit sieben Jahren nichts Neues herausgebracht, sondern jedes Mitglied dieser britischen Indie-Band war in den letzten Jahren für sich solo unterwegs. Jamie xx hat aber an den jeweiligen Debüt-Soloalben von Romy und Oliver Sim mitgewirkt. Und jetzt war es an der Zeit, dass sich die beiden bei ihm revanchieren. Die Drei verstehen sich nach wie vor gut und haben das auch in der Öffentlichkeit so mitgeteilt. In einer Pressemitteilung sagen Romy und Oliver Sim:

"Wir sind so froh, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Wir sind stolz, einen kleinen Teil zu diesem lang erwarteten, brillanten Album beizutragen. Wir sind deine größten Fans, Jamie!" Romy und Oliver Sim

Und Jamie ergänzt, wie froh er sei, dass die Gang wieder zusammen sei. Und auch zu seinem neuen Album hatte Jamie xx noch etwas zu sagen: "Ich habe so viele Hochs und Tiefs erlebt in den Jahren, in denen ich an dem Album gearbeitet habe, und daran bin ich gewachsen.“ Der Albumtitel "In Waves" steht genau für das. Dafür, wie sich die Dinge schnell verändern. Aber er steht auch ganz bildlich für Schallwellen, mit denen ich viel zu tun habe. Und für die Wellen beim Surfen. Ich habe die letzten zehn Jahre viel mit Surfen verbracht. "Es ist zu meiner großen Leidenschaft geworden."

Das Reeperbahn Festival ist gestartet

Das Reeperbahn Festival ist in Hamburg gestartet. Es ist das größte Clubfestival in Europa. COSMO ist mit von der Partie und berichtet. Bei der Opening Show wurde Alli Neumann, die 29jährige deutsch-polnische Sängerin mit leuchtend roten Haaren, direkt nach der Performance ihres Songs "Blue" gebeten, auf der Bühne zu bleiben. Überraschend trat Barbara Gessler, Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland, auf die Bühne und verlieh Alli Neumann einen Award – ohne dass diese vorher davon wusste. Alli Neumann hat den Keychange Inspiration-Award bekommen. In der Laudatio heißt es:

„Sie helfen Menschen, die sich nicht immer trauen, ihre Meinung zu sagen, insbesondere wenn es darum geht, ihre Identität und auch ihre Geschlechtsidentität zu finden. Sie geben diesen jungen Menschen eine Stimme. Sie sind für Viele ein Vorbild. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Mut etwas ist, das wir heutzutage alle etwas mehr brauchen. Aus diesem Grund geht diese Auszeichnung an Sie." Barbara Gessler

Das Reeperbahn Festival dauert noch bis Samstag. Unter dem Motto "Let The Music Grow". Insgesamt gibt es rund 200 Konzerte und über 800 Events mit etwa 50 000 Besuchern. Auf der Bühne gibt es zum Beispiel noch die israelische Sängerin Noga Erez zu sehen. Sike wird ihr neues Album vorstellen, das kommt am Freitag raus. Dann noch die britische Singersongwriterin Kate Nash oder der Berliner Rapper Apsilon. Es gibt einen Secret-Headliner, der allerdings nicht mehr so secret ist: Rapper Ski Aggu ist dabei. Und natürlich viele Newcomer, die sich auch Hoffnungen machen, den heiß begehrten Anchor Award zu gewinnen. Der wird seit acht Jahren an das größte Nachwuchstalent des Jahres vergeben. Musik ist das Eine, aber es geht auch um ein Branchentreffen. Viele Fachleute aus dem Musikbiz sind in Hamburg, um sich auszutauschen. Es geht um KI in der Musikindustrie, das Thema wird ja immer größer. Es geht um faire Bezahlung von gestreamten Tracks und es geht um die heikle Situation von vielen Clubs. Immer mehr Clubs müssen aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Zuletzt wurde ja bekannt, dass der Berliner Techno-Club Watergate zum Jahresende schließen muss. Am Freitag schalten wir nach Hamburg und berichten ab 10 Uhr ausführlich über das Reeperbahn Festival.