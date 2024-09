UK plant Schutz von Konzertbesuchern

In Großbritannien gibt es Pläne, um per Gesetz Konzertbesucher im Fall eines Terroranschlags möglichst gut zu schützen. Das Gesetz wurde jetzt im Parlament vorgestellt und heißt "Martyn’s Law". Es ist nach dem Martyn Hett genannt. Er war eines der 22 Opfer des Bombenanschlags in der Manchester Arena beim Konzert von Ariana Grande im Jahr 2017. Das war einer der tödlichsten Terroranschläge auf britischem Boden. Hetts Mutter hat fünf Jahre für dieses Gesetz gekämpft. Sie ist sogar Anfang des Jahres über 300 Kilometer zur Downing Street, Sitz des Premierministers, marschiert.

Dieses Sicherheitsgesetz in UK soll Clubs und Kneipen mit einer Kapazität von 200 Personen oder mehr dazu verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie einen Plan für den Fall eines Terroranschlags in ihren Räumlichkeiten haben. Veranstaltungsorte mit einer Kapazität zwischen 200 und 799 Personen müssen zum Beispiel das Personal schulen, wie man bei einem Anschlag die Türen verschließt oder Rollläden verschließt und sie müssen sichere Fluchtwege kennzeichnen. Veranstaltungsorte mit mehr als 800 Personen müssen mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie Videoüberwachung und eigenes Sicherheitspersonal. Machen sie es nicht, drohen ihnen Bußgelder in Höhe von umgerechnet mehr als 20 Millionen Euro. Hetts Mutter will, dass "Martyn´s Gesetz" noch vor seinem nächsten Todestag im Gesetzbuch steht. Das wäre nächstes Jahr Mai.

Tito Jackson gestorben

Traurige News für die Musikwelt. Tito Jackson von den Jackson Five ist von uns gegangen. Noch letzte Woche sind einige Mitglieder der Jackson Familie in München aufgetreten. Tito Jackson sei als Beifahrer auf der Fahrt von New Mexico nach Oklahoma gestorben, schreibt ein Freund und Manager der Familie. Vermutet wird, dass er einen Herzinfarkt erlitten hat. Tito Jackson war der zweitälteste der Jackson Brüder. Er wurde 70 Jahre alt. Der Erfolg der Familie Jackson ging natürlich durch Michael Jackson durch die Decke. Aber der hat mit seinen Brüdern schon in den 60ern angefangen, Musik zu machen, als The Jackson Five. Tito Jackson hat Bekanntheit erlangt als der Gitarrist der Band. Die Eltern haben in den 60ern Tito überzeugt, mit seinen Brüdern Jermaine und Jackie eine Musikgruppe zu gründen – eine Soulband. Dann kamen auch die beiden jüngsten Michael und Marlon dazu. Die fünf Brüder aus der vielleicht begabtesten Musikfamilie der amerikanischen Geschichte haben ab 1969 die Welt erobert. Das legendäre Plattenlabel Motown hat die Brüder unter Vertrag genommen und es kamen Hits wie „I Want you Back“ oder „ABC“. Das jüngste Mitglied Michael Jackson hat am meisten Talent gehabt und hat dementsprechend auch solo am meisten Erfolg gehabt. Er wurde als King of Pop gekrönt. Der Tod von seinem Bruder Michael 2009 hat Tito tieftraurig gemacht. Tito Jackson hat mal im Interview gesagt: "Sein Gesicht ist bei uns, wenn wir auftreten."

Solokarriere von Tito Jackson

Er ist als Bluesgitarrist aufgetreten, nachdem er jahrelang hinter den Kulissen gearbeitet hat. Er hat 2016 sein erstes Solo-Album veröffentlicht, auf dem auch seine Söhne mitwirkten. Die Söhne haben in den 90ern die Band 3T gegründet und waren damit auch in den deutschen Charts. Am Sonntag haben sie etwas zum Tod gepostet. Sie schreiben bei Instagram:

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater Tito Jackson, Mitglied der Rock ‚n‘ Roll Hall of Fame, nicht mehr unter uns ist.“ Tito Jackson Familie

LGoony fordert Männer auf, sich mehr gegen Sexismus einzusetzen

Seit den Schlagzeilen über Femizide in den vergangenen Wochen setzen sich viele Menschen in sozialen Netzwerken und auf der Straße gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen ein. Die wenigsten davon sind Männer. Der Kölner Rapper LGoony möchte, dass sich das ändert, und fordert Männer in einem Instagram-Post dazu auf, sich stärker zu engagieren, wenn es um Gewalt an Frauen geht.

Laut LGoony – und auch laut vielen Studien – hören Männer in Debatten hauptsächlich auf andere Männer. Er möchte daher, dass besonders Männer sich von seinem Post angesprochen fühlen: "Damit es diesmal kein Missverständnis gibt, dass Männer denken: 'Okay, das geht mich nichts an!'" Denn im Gegensatz zu Männern können sich Frauen nicht aussuchen, das Thema Sexismus und sexualisierte Gewalt einfach zu ignorieren, schreibt der Rapper. Ein erster Schritt wäre schon getan, wenn Männer untereinander über das Thema Sexismus sprechen:

"Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Männer am Diskurs beteiligen, dass sie laut sind, dass sie Frauen das Signal geben: 'Hey, wir sind da!'Weil es anstrengend ist, immer ins Nichts zu reden. Das ist einfach frustrierend. Der Diskurs geht uns alle was an, und vor allem Männer. Weil die Täter sind fast immer männlich." LGoony

Frauen sollten nicht das Gefühl haben, „dass sie diesen Kampf alleine führen müssen“, schreibt LGoony.