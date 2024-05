Podcast "1LIVE Ikonen" mit Casper

Unsere Kollegen von 1LIVE haben neue Staffeln der Podcast-Reihe 21LIVE Ikonen" aufgenommen. Dieses Mal mit Casper. Der Rapper aus Lemgo erzählt in fünf Folgen seine Geschichte. Jetzt sind die ersten drei Folgen erschienen. Dafür hat Host Jochen Schliemann lange mit Casper gesprochen, aber auch mit Wegbegleiter:innen wie Felix Kummer von der Band Kraftklub oder mit der Sängerin Paula Hartmann. Es geht um nie gehörte Geschichten über Casper: "Vom Sonderling zum Helden, vom Nachwuchsrapper zum Popstar, vom Schuljungen in den Südstaaten der USA zum Stadionkonzert in Bielefeld", heißt es in der Ankündigung. Weiter heißt es: 2Ein Weg gepflastert mit vielen Triumphen, aber auch Tiefpunkten." Nach diesen drei Folgen kommen noch zwei im wöchentlichen Rhythmus. Casper erzählt im Podcast, was er für Musik in Deutschland entdeckt hat. Insbesondere HipHop wurde wichtig für ihn. Und es geht in den ersten drei Folgen natürlich um das Album, das ihn berühmt gemacht hat. "XOXO". Casper ist ein Zweiflertyp, wie man das im Interview merkt:

"Ich hatte ein langes Gespräch mit meinem Vater, dass ich keine Ahnung habe, was ich da gerade mache, von der Situation total überfordert bin. Und dass ich so knietief drin bin, dass ich nicht sagen könnte, wo links und wo rechts ist. Entweder ist das total super oder ich mache mich… Das wird die größte Blamage, die der deutsche Musikmarkt jemals gesehen hat. " Casper