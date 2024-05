Es gibt Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken: 1LIVE erzählt in einem fünfteiligen Podcast, wie ein kleiner Junge aus Bielefeld zum Rap-Superstar wurde und nach vielen Hochs und Tiefs nun tatsächlich seinen Kindheitstraum wahr werden lässt: Ein Konzert im Fußball-Stadion seiner Heimatstadt Bielefeld. Es wird der vorläufige Höhepunkt von Caspers Karriere.

Für die zweite Staffel der 1LIVE Ikonen haben wir intensive und ausführliche Gespräche geführt. Vor allem mit Casper, aber auch mit Wegbegleiter:innen wie Felix Kummer (Kraftklub), Paula Hartmann, Provinz, Drangsal oder Alli Neumann. Ergebnis ist ein außergewöhnlicher Podcast, der letztlich die Geschichte eines Jugendlichen in Deutschland erzählt, der feiert, seinen Weg sucht und zweifelt wie jede:r andere auch. Nur dass Benjamin Griffey tatsächlich den Sprung schafft in eine einmalige Karriere.

Am Dienstag, den 28.05.2024 erscheinen die ersten drei Folgen "1LIVE Ikonen – Casper". Danach erscheinen die Folgen wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, in der ARD Audiothek, auf 1live.de und in der 1LIVE App.