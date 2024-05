Global Pop Stars bei Met Gala

Macklemore fordert von anderen Artists, dass sie ebenfalls gegen den Krieg in Nahost aufstehen. Viele Stars würden laut Macklemore nicht laut werden, da sie fürchten, ihre Reichweite auf TikTok und Meta zu verlieren. Macklemore ist sich dessen bewusst, dass man ihn für so einen Song vom Label schmeißen könnte, aber da er ein unabhängiger Künstler ohne Major Label ist, drohe ihm das nicht. Er kündigt an, dass er alle Einnahmen an das UN-Hilfswerk für Palästinenser spenden wird, sobald der Song auf Streamingdiensten erscheint.

Schießerei vor Drakes Villa

Die Schießerei ereignete sich in der Nacht vom 7. Mai gegen zwei Uhr. Laut dem kanadischen Sender CBC soll der Täter aus einem vorbeifahrendem Auto auf eine Security Person von Drake geschossen haben. Die Security Person soll am Oberkörper angeschossen worden und bewusstlos gewesen sein, als die Polizei kam. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht, operiert und sei nun nicht in Lebensgefahr. Drake selbst soll sich bei der Tat nicht in seiner Villa im gehobenen Viertel Bridle Path der kanadischen Stadt Toronto befunden haben. Am Morgen sei die Straße vor Drakes Villa im von der Polizei abgesperrt worden sein. Zum Täter ist noch nichts bekannt.

Ob der Vorfall etwas mit dem Beef zwischen Drake und Kendrick Lamar zu tun hat, ist nicht klar. Die Villa war zuletzt auf dem Artwork von Kendrick Lamars Song "Not Like Us" zu sehen – nur, dass da auf der Villa noch rote Punkte die Villa markieren. Die werden üblicherweise dafür verwendet, um das registrierte Haus eines Sexualstraftäters anzuzeigen. Denn im Diss Track "Not Like Us" wirft Kendrick Drake vor, pädophil zu sein und sehr junge Frauen zu daten.

Drake selbst hat sich zu der Schießerei noch nicht geäußert.