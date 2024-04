YĪN YĪN

Im Jahr des Hasen setzen Yin Yin zum Release ihres neuen Albums "Mount Matsu" an. Im Januar ist es erschienen. Wie schon bei den Vorgängern spielen Tierkreiszeichen eine große Rolle, etwa bei der Namensgebung der Tracks: "The Year of the Rabbit", "The Year of the Tiger". Alles hat eine persönliche Story. Der Namensgeber für "The Perseverance of Sano" ist ein älterer Mann, der mit 70 Jahren seine Surf-Karriere begonnen hat. Ein wichtiger roter Faden der niederländischen Producer sind Soul, Krautrock und eine große Liebe für asiatische Popkultur. Neben Vintage-Synthesizern nutzen YĪN YĪN auch die Guzheng, eine chinesische Zitter. Erinnert klanglich stark an Khruangbin, Kraftwerk, Surf Music und asiatische Psychedelic-Acts. Ist bei aller Nerdiness aber immer tanzbar und eingängig. Das neue Album ist – zum ersten Mal – in einem demokratischen Prozess entstanden. Alle Mitglieder hatten gleiches Mitspracherecht. "Wenn man wirklich etwas zusammen erschafft, ist wirklich jeder Sound auf der Platte getestet und durchdacht", sagt Bassist Remy. Auf Lyrics wurde größtenteils verzichtet, um den Hörer:innen maximalen Spielraum für das Eintauchen in die Soundwelt zu lassen.