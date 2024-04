Taylor Swift zurück auf TikTok

Leyla McCalla sucht Klarheit für den Lebensweg

"Sun Without The Heat" ist mittlerweile das fünfte Album der Musikerin. Und das in nur zehn Jahren Karriere. Leyla McCalla ist eine der interessantesten US-amerikanischen Singer/Songwriterinnen. "Open the Road" ist der Opener des neuen Albums. Der Song startet mit einem Gitarrenriff, zu dem sie vom ghanaischen Highlife inspiriert wurde. Dazu kommt eine Mischung aus Folk, Blues und Rock. Im Text geht es darum, die Verbindung zur Herkunft zu behalten und dabei den Weg in die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren.

"Ich habe viel gebetet und Rituale gemacht, um meine Vorfahren einzuladen, mir bei meinen Lebensplänen zu helfen. So ist 'Open the Road' entstanden. Ich will frei sein, aber es gibt so viele Dinge, die mich bei der Suche danach zurückhalten, wer ich sein möchte und wie ich auf meinem Weg bleiben kann. Ich habe diese Verbindung zwischen mir und meinen Vorfahren gespürt und sie um Klarheit auf meinem Lebensweg gebeten. Darum gehts im Song." Leyla McCalla über den Song "Open the Road"

Aber sie selbst ist in New York geboren und in Ghana aufgewachsen. Die 38-Jährige ist die Tochter haitianischer Migranten und politischer Aktivisten für Frauen- und Bürgerrechte. Eine superspannende Biografie! Heute lebt Leyla McCalla in New Orleans. All diese Orte, diese multiple Herkunft, lässt sie auf dem neuen Album einfließen. Leyla Mc Calla beherrscht von zart bis kraftvoll alle Facetten des Singens und gleichzeitig ist sie eine Meisterin der Saiteninstrumenten Gitarre, Banjo und Cello. "Sun without the Heat" ist ihr bislang persönlichstes Album und es ist teilweise fröhlicher und verspielter als die Vorgänger.