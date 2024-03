Razzia bei Sean Combs

Bei Musikmogul Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy, gab es am Montag (25.03.24) Hausdurchsuchungen in seinen Luxus-Villen in Los Angeles und Miami. Auf den Hubschrauberaufnahmen sind über 40 Streifenwagen und schwer bewaffnete, teils vermummte Polizisten zu sehen. Es werden einige Personen in Handschellen festgehalten, unter anderem zwei Söhne von Combs. Sean Combs selber sieht man auf den Videos nicht. Trotzdem dürften es bei den Razzien um ihn gehen. Laut NBC News haben die Beamten seine Telefone beschlagnahmt, Combs selber war zu dem Zeitpunkt der Razzia in Florida und wollte Berichten zufolge in die Karibik reisen.

Die Polizei hat zwar keinen offiziellen Grund für die Razzia genannt, eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden hat gegenüber dem Rolling Stone aber bestätigt, dass die Razzia im Rahmen einer landesweiten Untersuchung wegen Menschenhandel stattgefunden hat. Der Rolling Stone berichtet, dass vier Frauen und ein Mann, die anonym bleiben möchten, von Ermittlern im Rahmen einer Untersuchung wegen angeblichen Menschenhandels, häuslicher Gewalt und organisierter Kriminalität befragt wurden. Weitere Befragungen durch die Ermittlungsbehörden sind geplant, berichtet der Rolling Stone. Zu der Durchsuchung gestern haben sich bisher weder Combs, noch seine Anwälte geäußert.

Combs' langjährige Ex-Freundin und Sängerin Cassie Ventura hatte ihm Ende letzten Jahres sexuelle Nötigung und Sexhandel vorgeworfen. Die beiden haben sich zwar außergerichtlich geeinigt, daraufhin haben ihm aber einige weitere Frauen und ein Mann sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen. Teilweise sollen die Opfer noch minderjährig gewesen sein. Im Februar hat Produzent Rodney "Lil Rod" Jones, der mit Combs an dessen Grammy-nominierter Platte "The Love Album: Off the Grid" arbeitete, Klage vor einem Bundesgericht in New York eingereicht. Lil Rod wirft Combs vor, ihn in einem Zeitraum von über einem Jahr sexuell belästigt, unter Drogen gesetzt und bedroht zu haben. Außerdem habe Jones laut der Klage mehrfach miterlebt, wie Combs und andere Menschen "illegalen Aktivitäten" nachgegangen seien.

Musical-Film mit Songs von Prince geplant

Er gilt als einer der besten Musiker aller Zeiten: Musik-Legende Prince. Er machte vor keinem Genre halt und war mit Hits wie "Purple Rain", "Kiss" oder "When Doves Cry" ein großer Einfluss für viele Künstler wie Questlove, Outkast oder Gwen Stefani. Jetzt soll ein Musical-Film mit den Songs von Prince entstehen. Regie wird Ryan Coogler führen, der auch die Black Panther Filme und die Creed-Reihe gemacht hat. Er arbeitet schon seit 2018 an dem Prince-Projekt. Es ist noch nicht bekannt, ob es ein Biopic über das Leben von Prince werden soll. Fest steht nur, dass es ein "Juke Box Musical" wird. So bezeichnet man Theater- oder Filmproduktionen, bei der schon existierende Songs, oft beliebte Hits, in eine Story eingeflochten werden, die die Musik miteinander verbindet. Anders als bei traditionellen Musicals, bei denen die Lieder speziell für die Show geschrieben werden. Darüber hinaus ist über die Handlung, den Filmtitel oder Schauspielerinnen und Schauspieler nichts bekannt. Die Weltpremiere soll allerdings nicht in Hollywood sein, wie meistens in den USA üblich, sondern in Minneapolis. Das ist die Geburtsstadt von Prince, in welcher er bis zu seinem Tod im Jahr 2016 gelebt hat.