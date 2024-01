Tems, Ice Spice und Luísa Sonza sind "Women in Music 2024"

Das US-Musikmagazin Billboard kürt jedes Jahr "Women in Music". So heißt eine der bekanntesten Preisverleihungen, bei der Frauen im Musikbusiness gefeiert und ausgezeichnet werden. In diesem Jahr wird unter anderem die nigerianische Musikerin Tems in der Kategorie "Breakthrough", also "Durchbruch", ausgezeichnet. Den Durchbruch hat sie eigentlich schon längst geschafft. Tems hat weltweit Millionen von Streams, sie wurde fünfmal für den Grammy nominiert und hat ihn auch schon gewonnen. Jetzt kommt noch eine Auszeichnung als eine der "Women in Music" dazu.

Die K-Pop-Band NewJeans ist laut der Ankündigung von Billboard "Gruppe des Jahres" bei den "Women in Music" Awards. Eine Auszeichnung wird auch an die brasilianische Singer-Songwriterin Luísa Sonza gehen. Sie hat bereits drei Alben draußen hat und u.a. mit US-Pop-Stars wie Katy Perry oder mit ihren brasilianischen Star-Kolleginnen Anitta oder Pabllo Vittar zusammengearbeitet. Luísa Sonza ist in der Kategorie "Global Force" geehrt. Diese internationale Kategorie soll es dieses Jahr zum ersten Mal geben, heißt es.

Als "Icon" wird die australische Pop-Musikerin Kylie Minogue ausgezeichnet. Sie ist schon seit den 80ern im Business. Auch die New Yorker Rapperin Ice Spice bekommt einen Award. Sie ist eine der Durchstarterinnen des vergangenen Jahres 2023 gewesen. Bei ihr wäre die Kategorie "Durchbruch" möglicherweise passender gewesen. "Hitmaker" passt aber auch - so bezeichnet das US-Magazin Ice Spice mit dem Award in der entsprechenden Kategorie. Wer den großen Titel als „Woman of The Year“ bekommen wird, steht noch nicht fest. Am 6. März werden die Awards in L.A. verliehen.