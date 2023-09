Burning Man-Festival geht baden

"Rap was born out of technology. It wouldn’t exist, if it wasn’t for these technological advancements" Lupe Fiasco

Laut Lupe Fiasco war Rap schon immer eine Kunstform, die auf modernen technologischen Entwicklungen aufgebaut war: Turntables, Mikrofone, Sampler etc. Text-FX ist eine Weiterentwicklung davon. Ganz wichtig: Die KI soll keine neue Rap-Texte schreiben. Sondern man sollte das Programm nutzen, um die eigenen Texte besser zu machen. Text -FX verfügt über zehn Modi, die beim kreativen Texten helfen sollen, Synonyme zu finden. Wenn wir also ein Wort in die Anwendung tippen, dann bekommen wir nicht nur Wörter, die sich darauf reimen. Sondern das Wort an sich wird vom Klang und der Bedeutung in die einzelnen Bausteine und Silben aufgespalten. Die Entwickler von Google nennen das "Universum der Möglichkeiten".

Beim Wort "Goldfisch" wird vorgeschlagen, über ein Aquarium, also die Lebenswelt von Fischen, zu schreiben. Dazu kommen die klanglichen, also die phonetischen Möglichkeiten. So werden auch Phrasen vorgeschlagen, die doppeldeutig sein können. Wenn wir das englische Wort "Expressway" eingeben. Dann bekommen wir den chinesischen Begriff "Wu Wei", oder das Wort "weight" für Gewicht präsentiert.

Rapper unterstützen Militär im Niger

Wir berichten oft darüber, dass Global Pop Stars sich gegen Diktatoren und Despoten stark machen. Im Niger ist jetzt das Gegenteil der Fall: Im Song "Niger Guida" unterstützt die Rap-Gruppe MDM die Militärs. Die hatten den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum Ende Juli weggeputscht.

Das Rap-Duo MDM singt im neuen Song: "Niger ist unsere Heimat, wer auch immer versucht, uns anzugreifen, muss mit den Konsequenzen rechnen: Wir haben keine Angst vor dem Tod." Damit spielen sie auf die Reaktionen der afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS an. Die hatte ja nach dem Putsch Wirtschaftssanktionen gegen die Putschisten verhängt und sogar mit militärischen Konsequenzen gedroht.

Das Video zum Song wurde in der Hauptstadt Niamey aufgenommen, bei einer Demo, die die neue Militärführung unterstützen wollte. Daher stimmt auch die Szenerie: Die beiden Rapper mit Nationalfahne um die Schultern. Die Demonstrierenden mit Transparenten gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Außerdem sind natürlich viele Militärs im Bild. Das Video wird jetzt auch im Staatssender "Tele-Sahel" ausgestrahlt.

In einem Statement sagen die Rapper: "Die Demokratie in Niger war bereits verschwunden. Wir wollen neue Formen der Regierungsführung." MDM sind da übrigens nicht allein. Es tauchen gerade immer mehr solcher Pro-Militär-Rap-Videos auf. In einem heißt es, die Soldaten seien so schnell wie Antilopen. In einem anderen rasen Pickup-Trucks durch die Wüste, um Kriminelle abzufangen. Männer in Uniform werden für ihre angebliche "Stärke, Weisheit, Intelligenz" lobt.

Begeisterung für das Militär im Niger

Die New York Times, die dem Phänomen nachgeht, hat unterschiedliche Erklärungen, warum junge Rapper gerade das Militär unterstützen. Musiker in Niger stehen in der langen Tradition der Griots. Also Erzähler, die durchs Land ziehen und auch die Mächtigen preisen. Eine andere Erklärung ist, dass die letzten Regierungen zwar demokratisch gewählt waren, aber Hunger, Gewalt und Korruption prägten das Leben der Menschen im Niger. Vom Militär erhoffen sie sich eine Politik der starken Hand und Wandel.