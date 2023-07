Die brasilianische Musiklegende João Donato ist mit 88 Jahren gestorben



Donato war ein wichtiger Innovator moderner brasilianischer Musik. Noch vor wenigen Jahren hat er das im COSMO-Interview selbst erzählt: "Ich bin João Donato, brasilianischer Komponist. Ich gehöre zu einer Gruppe von Musikern, die Bossa Nova erfunden haben, und darauf bin ich stolz." Lula da Silva, Brasiliens Präsident höchstpersönlich, hat sich auf Twitter gemeldet und geschrieben: Er hat aus Samba und Bossa Nova, Jazz und Forro etwas völlig Neues gemacht. Und er hat bis zu seinem Ende weiter Innovationen geschaffen.

Seine Wegbegleiter beschreiben ihn als jemanden, der Musik in allem hörte. Er hat sich an keine Genregrenzen gehalten, hat einfach alles zusammengeführt, was ihm gefallen hat. Donato wurde 1934 in Acre im brasilianischen Westen geboren, weit weg von der kulturellen Hauptstadt Rio. In den frühen Fünfzigern ist er mit seiner Familie dorthin gezogen – und tief in die brodelnde musikalische Szene der Stadt eingetaucht. Später ist er auch länger in den USA gewesen, hat dort auch Einflüsse aus Soul, Funk und Jazz eingesaugt.

Sein langjähriger Freund und Musikkollege Sergio Mendes schreibt auf Instagram: "Danke, dass du mit deiner Musik und Präsenz so viel Licht in unsere Leben gebracht hast. Wir werden dich für immer vermissen." Sängerin Ceú aus Brasilien schreibt: "João, du hast so viel getan, du hast die Welt heller gemacht. Wir werden dich für immer feiern, Meister." Und Produzent und Jazz-is-Dead-Labelchef Adrian Younge schreibt unter einem Foto von Joao an einem Klavier: "Wir haben erneut eine Legende, einen Freund verloren. Ich liebe dich, João, und du wirst von Herzen vermisst." Die Anteilnahme ist groß – und in allen klingt durch, wie herzlich und inspirierend João Donato war.