Grooves aus den Bergen

Das Jahr von YĪN YĪN

Der Rest des Albums ist aber mehr wie die Tarantino Samurai-Saga "Kill Bill“. Zum Beispiel wegen der chinesischen Guzheng, die auf "Takahashi's Timing“ erfrischend und ungewöhnlich mit einer funky Disco-Gitarre um das Rampenlicht im Song kämpft. Oder wegen des wunderschönen japanischen Artworks und der Songtitel und der Referenzen auf den chinesischen Kalender in "The Year of the Tiger“ und "The Year of the Rabbit“. Die sind beide auch ein Link zum Debütalbum "The Rabbit That Hunts Tigers“, aber vor allem ein Verweis auf die beiden vergangenen Jahre. Das Jahr des Tigers 2022, in dem es in der Band zum Umbruch kam, und das gerade zu Ende gegangene Jahr des Hasen, in dem "Mount Matsu“ eingespielt wurde. Jetzt befinden wir uns im Jahr des Drachen und YĪN YĪN wollen endlich wieder live spielen und die Clubs erobern. Es scheint so, als könnte dies ihr Jahr werden.