Auch musikalisch ist die Bandbreite groß; Afrobeats, Soul, Rap und Hip-Hop. Y‘akoto springt zwischen Genres, Stimmlagen und Ländergrenzen. Aus dem Gefühl der fehlenden Zugehörigkeit entsteht bei ihr die Gabe zum "Shape-Shifting". Sie beansprucht nichts und probiert alles. Ihre vielen musikalischen Räume sind verbunden durch ihre ganz persönliche Magie. "Spell" ist ein Hip-Hop-Track, in dem Y'akoto eine geliebte Person verzaubert. Während andere Songs eher verspielte Reggaeton-Beats oder Afropop-Elemente haben. Diese Bandbreite verdankt sie ihrem Produzenten Nabeyin aus L.A., einem Grammy-nominierten, ghanaisch-amerikanischen Produzenten, der für Kanye West, Drake und Travis Scott gearbeitet hat. Y'akotos Ideen entstehen am Klavier in Accra. Das ist ein alter Aberglaube von ihr. Am Klavier muss der erste Schritt passieren. Dann folgt die Produktion in den USA und auch im UK.

Globale Feature-Gäste

Gäste wie der deutsch-amerikanische Rapper Juju Rogers, Rincon Sapencia aus Brasilien oder US-Rapper Reason tragen ihren Teil zum Album bei. Brasilien musste vertreten sein, sagt Y'akoto, weil eine ihrer größten Fanbases dort zu Hause ist. Ihre "Company", sagt sie. Um den brasilianischen Hörer*innen ihre Wertschätzung zu zeigen, fragte sie daher den einzigen brasilianischen Rapper in ihrer Playlist an. Und der sagte prompt zu. Rincon Sapencia rappt in "Lisa" über eine mysteriöse Frau mit starker Anziehungskraft.

Mit Juju Rogers singt Y'akoto eine Hommage an die Jugend. Auf "Spell" ist Y'akotos Lieblingsverse vom Rapper Reason zu hören: "Ich brauche Rap. Ich bin halt ein großer HipHop-Fan. Und war schon immer ein Hip-Hop-Fan", sagt sie lachend. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ein HipHop-Album mache." Bis es allerdings zu diesem HipHop-Album kommt, begibt sich Y'akoto auf "Part 4: The Witch" in eine Welt der Mystik und der Unangepasstheit. Mit verspielten, romantischen Rhythmen und einer Prise Magie.