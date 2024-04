Nichts weniger als Hochkaliber-Features

Gunna und Skillibeng sind nicht die einzigen Feature-Gäste auf dem Album. Reggaeton-Sängerin Becky G war zufällig im benachbarten Aufnahmestudio, als Tyla einen Song ausprobierte. Aus einer kurzen Begrüßung wurde eine Zusammenarbeit zweier Frauen, die unterschiedliche Welten in den Pop bringen: Becky G die spanischsprachigen Latino-Klänge und Tyla die südafrikanischen Basslines. Afrobeats-Star Tems hat auch ein Feature auf dem Song "No.1". Da geht es darum, sich selbst zu priorisieren. Die beiden Sängerinnen thematisieren eine Partnerschaft, in der sie nicht genug Wertschätzung erfahren. Die Konsequenz: Schlussmachen, sich selbst an erste Stelle setzen. Es war allerdings lange unklar, ob das Feature überhaupt erscheinen kann. Tems reichte ihren Part erst zwei Tage vor der Deadline ein. Den Stress hört man dem Album aber nicht an. Es ist ein warmer Soundtrack für den Sonnenuntergang, den man mit einem Drink in der Hand in der Strandbar genießen kann – gerade jetzt, wo die Tage wieder länger werden.