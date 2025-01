Kein Wunder, dass Total Hip Replacement virtuos Reggae, Funk, Jazz und westafrikanischen Highlife mischen, und schon zu Beginn ihrer Laufbahn Konzerte ihrer Vorbilder The Black Seeeds eröffnen durften. Um ihren musikalischen Kosmos zu erweitern unternahm das Kollektiv mehrere Reisen, unter anderem nach Kenia, Brasilien und Ghana. Ihr letztes Album "Anyankofo" zelebrierte den Austausch mit Gästen aus Westafrika, auf "Would It Be The Same" geht es nun in vielen Tracks darum, dass die offene Gesellschaft in Gefahr ist.

Dystopie und Hoffnung

Einen großen Einfluss auf die Gedanken der Band zu gesellschaftlichen Entwicklungen hatte die neue Bassistin Anja Kulyova, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen ist. Während sie in Dänemark ein normales Leben führen kann, ist ihr Vater im Einsatz bei der Armee. Auch wenn der Ukrainekrieg nicht direkt angesprochen wird, setzen sich viele Lieder mit zunehmenden Nationalismus und Konflikten auf der Welt auseinander. So zeichnen Total Hip Replacement in "False Memories" das Bild einer dystopischen Gesellschaft, kritisieren Fake News und falschen Versprechungen der Politik und beschreiben wie Angst und Hass Hand in Hand gehen.

"The Edge" beschreibt die fremdenfeindliche und nationalistische Richtung, in die viele europäische Länder und die USA sich gerade bewegen. Denn für Victor sind nicht die kulturellen Unterschiede, sondern sozioökonomische Zusammenhänge der Grund für das Leid auf der Welt. Begleitet wird der kämpferische Song von einer donnernden Digi-Bassline, dazu kommen sphärische Synthiesounds.

Gemeinsam sind wir stark

Neben den sozialkritischen Liedern gibt es auch Songs, die sich eher mit persönlichen Themen auseinandersetzen. "Out Of Sight" ist ein Lied über Leistungsdruck und wie wir uns in stressigen Zeiten in Konsum, Hedonismus und Drogenrausch verlieren, "Try" thematisiert Unentschlossenheit in einer Welt der 1000 Möglichkeiten. In Songs wie "Would It Be The Same" geht es darum, dass es wichtig ist auch Verletzlichkeit zu zeigen, in "Tremors" darum unsere Mitmenschen in Krisenzeiten zu unterstützen.

Ernst und Leichtigkeit

Auch wenn es auf "Would It Be The Same" viele ernste Themen gibt, kommt die Musik oft sehr leichtfüßig daher. Die Band mischt Reggae, Highlife, Afrobeat, Jazz zunehmend mit psychedelischen, verträumten Momenten und über allem schwebt die helle und klare Stimme von Sänger Victor. Es gibt immer wieder kurze, verspielte Instrumental-Passagen oder längere Dub-Parts, in einigen Songs erkunden Total Hip Replacement neue Grooves und Sounds. Der triolische Rhythmus des Titelstücks erinnert an Mbalax aus dem Senegal ,und in "Kakum" hören wir Aufnahmen aus einer Nacht im ghanaischen Regenwald. Am Ende steht "Open Window", das aus einer spontanen Jam Session entstanden ist, auf dem die 24 bis 30-jährigen nochmal beweisen auf was für einem hohen musikalischen Niveau sie spielen. "Would It Be The Same" ist ein Album, dass die Perspektiven junger Menschen aus Dänemark auf globale Probleme hochmusikalisch in Szene setzt, und bei aller Ernsthaftigkeit auch immer einen hoffnungsvollen Unterton mitschwingen lässt.