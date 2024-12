The Bongo Hop – "La Pata Coja"

Der französische Trompeter, Produzent und Musikjournalist Etienne Sevet hat über acht Jahre in Kolumbien gelebt. Fasziniert von der der reichhaltigen Musikkultur des Landes, hat er dort die Inspiration für sein Groove-Projekt The Bongo Hop gefunden. Für Etienne sind es die musikalische Einflüssen der beiden Küstenregionen – die Karibikküste am Atlantik und die Pazfikküste –, die die Besonderheit der kolumbianischen Musik ausmachen:

"Gerade die Musik von der Pazifikküste hat mich umgehauen, vor allem, wie afrikanische Sounds und Rhythmen in der Musik eingebettet sind.“ Etienne Sevet

Diese Sounds erweitert Etienne Sevet auf "La Pata Coja". In seiner Musik vereint er eine afrokolumbianische Tradition mit westafrikanischen und kreolischen Sounds zu neuen, ungehörten Grooves. Nigerianischer Afrobeat und jamaikanischer Mento blühen in frischem Latin-Glanz auf. Mit Singer-Songwriter Lucas Santtana aus Brasilien feiert er in "Magica Bonita" die Leichtigkeit des Chirimía-Karnevals und kombiniert typische Trommelrhythmen von der Pazifikküste Kolumbiens mit Brazil-Pop der 70er. Seine Klangwelt sei nicht darauf ausgerichtet, rein "kolumbianisch" zu klingen, sondern viel subtiler und vielseitiger inspiriert, so Sevet.

Acht Songs, sieben GastsängerInnen

Auf den acht Stücken des Albums kombiniert Etienne Sevet seine musikalische Vielfalt mit den einzigartigen Stimmen seiner Gastsängerinnen und -sänger. Diese rücken ihre Lebensrealitäten in den Mittelpunkt und erzählen bewegende Geschichten zwischen Struggle und Zuversicht. Gesungen wird dabei auf Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Kreol oder der Bantusprache Bangangte. Der Opener "Mi Olla" ist eine Hommage an die soziale Bewegung in Kolumbien. 2023 haben weite Teile der Bevölkerung durch Massendemonstrationen Präsident Gustavo Petro und seine progressive Regierung gegen die Reformgegner der Opposition unterstützt. In dem Latin-Afrobeat-Song beschwört Newcomerin Francy Bonilla die Hoffnung der jungen Generation Kolumbiens auf eine bessere Zukunft.