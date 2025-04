"Dragon" ist ein Song über die Beziehung zu ihrem Partner – und darüber, dass selbst im Konflikt Liebe stecken kann: "Das ist ein kleines Augenzwinkern an meinen Partner", sagt Ray über den Song. "Ich glaube, ich kann hier und da tatsächlich auch wirklich mal ein kleiner Drachen sein in so Streitigkeiten. Aber für mich ist es immer wieder so eine Erinnerung, dass eben auch in dieser Auseinandersetzung Liebe und Verbindung drin ist."

Sound für Sommernächte

Für die Produktion hat sich Ray Lozano erneut mit Samon Kawamura zusammengetan. Die beiden begannen direkt nach "Pairing Mode" mit der Arbeit an neuen Songs – einfach, weil es so gut funktionierte. Samon Kawamura hat bereits für Künstler wie Max Herre oder Megaloh gearbeitet. In der Zusammenarbeit mit ihm entfaltet Ray ihr volles Potential: "Samon inspiriert mich einfach. Ich kann mit ihm musikalisch Dinge ausprobieren, die ich mich vielleicht sonst alleine gar nicht so traue, weil ich es mir selber nicht zutraue. Und das kitzelt er auf eine ganz natürliche Art und Weise raus." Samon Kawamuras minimalistische, sphärische und manchmal auch ein bisschen weird klingende Beats schaffen Freiraum für Rays glasklare Stimme – der perfekte Soundtrack für einen Sommernachtsspaziergang.

Künstlerische Vision mit Koordinatensystem

Ray Lozano ist eine Künstlerin, die nichts dem Zufall überlässt: Sound, Videos, Artwork – alles passt zusammen und transportiert ihre künstlerische Vision. Um sich bei diesem Balanceakt nicht zu verzetteln, hat sich Ray eine Art Koordinatensystem geschaffen: "Ich habe mir drei Begrifflichkeiten in den Kopf gesetzt: Ehrlichkeit, Verbundenheit und 'Kapwa'", erzählt sie. "'Kapwa' ist ein Begriff aus dem Tagalog, der Sprache der Philippinen. Er bedeutet 'I am we' – also 'Ich bin Du und Du bist Ich'. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig spiegeln und in Verbundenheit bleiben".