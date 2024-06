Album der Woche: Nubiyan Twist - "Find Your Flame"

London, Sheffield und die internationale Bühne

Nubiyan Twist gelten nach wie vor als fester Bestandteil der seit Jahren weltweit gefeierten UK-Jazz-Szene, in der viele junge Artists durch ihre unterschiedlichen musikalischen Backgrounds den lange als verstaubt geltenden Jazz aufgemöbelt und damit auch ein junges Publikum begeistert haben. London gilt als Epizentrum der Szene und als eine der Metropolen für frischen Jazz weltweit. "Find Your Flame" markiert auch einen Tapetenwechsel für Bandleader Tom Excell. Mit seinem Umzug aus der Metropole London nach Sheffield lebt nun ein Drittel der Band in der Stadt in Yorkshire im Norden Englands. In seiner Rolle als Musikproduzent und als Artist, der auftritt, müsse er nicht unbedingt in London leben, Entschleunigung, mehr Natur um sich herum und die deutlich geringeren Kosten waren weitere Faktoren für den Umzug.

"Es gibt auch dieses gewisse Missverständnis, dass die gute Musik im UK nur in London wäre. Dadurch dass wir die Band in Leeds gegründet haben, die verschiedenen Szenen in Leeds, Manchester, Glasgow und anderswo beobachtet haben, wurde eigentlich ziemlich deutlich, dass es überall sehr talentierte Musiker:innen gibt." Tom Excell

Eine Art Neustart

Die Jazz-Szene in Sheffield sei zwar nicht so groß wie in anderen nordenglischen Städten wie Manchester oder Leeds. Dafür hebt Tom Excell die Rave- und Soundsystem-Szene der Stadt hervor. Jetzt beheimatet Sheffield aber einen Teil einer der prominenten Aushängeschilder des sogenannten UK-Jazz. Mit corto.alto ist auch ein aufstrebender Jazz-Act der Szene im schottischen Glasgow auf "Find Your Flame" zu hören. Aktuell sind Nubiyan Twist mit dem Album auf Tour und bringen ihren globalen Sound-Mix auf die Bühnen im ganzen UK und auf die Festivals in Europa. Nach herausfordernden Jahren ist ihr "Find Your Flame" eine Art Neustart für die Band. Es zeigt: Sie haben die "Feuer in den Bäuchen" offenbar wiedergefunden.