Michael Kiwanuka: "Small Changes"

Retro-Produzenten

In Szene gesetzt wird "Small Changes" wieder von zwei anerkannt herausragenden Produzenten. Danger Mouse ist der Mann für Vintage Sound, bekannt durch seine Arbeiten für The Black Keys, Norah Jones und die Gorillaz oder für seine eigenen Bands Gnarls Barkley und Broken Bells. Inflo ist so etwas wie dessen zehn Jahre jüngerer Bruder im Geiste, er ist vor allem für sein Bandprojekt Sault bekannt, mit dem er vorrangig analogen Soul und Funk produziert, aber auch für seine Arbeiten mit Little Simz und Adele. Danger Mouse und Inflo zeichnen sich seit dem zweiten Album für die Produktion von Michael Kiwanuka verantwortlich, als der nach dem Singer/Songwriter-Debüt etwas mehr Edge in seinen Sound bringen wollte. "Love & Hate" wurde episch mit vielen Streicher-Arrangements, "Kiwanuka" teilweise sonnig psychedelisch.

Plattendigger

Der New Yorker Danger Mouse und der Londoner Inflo sind nicht nur Produzenten und Multi-Instrumentalisten, sondern auch begeisterte Plattendigger – und das schlägt sich indirekt auch auf "Small Changes" nieder. Einerseits sorgten beide mit zahlreichen mitgebrachten Platten aus den 60ern und 70ern für Inspiration, andererseits wirkt sich der Umgang mit Samples – den beide gewohnt sind, der aber bei Kiwanukas Alben nicht zum Tragen kommt – auch auf die luftige und manchmal bruchstückhafte Produktion aus. "Small Changes" klingt gewollt demoartig und roh, hat dabei aber deutlich weniger laute Momente als sein Vorgänger.

Das Ende einer Trilogie?

Die kontemplative Stimmung des Albums geht auf seinen Entstehungsprozess zurück, der sich auch im Albumtitel niederschlägt. Mit den "kleinen Veränderungen" meint Kiwanuka, dass seine beiden Freunde Danger Mouse und Inflo und er älter geworden seien und nicht mehr so viel Zeit im Studio miteinander hätten abhängen können – den alltäglichen Verpflichtungen geschuldet. Das hat ihn traurig gestimmt, was ihm wiederum Inspiration für das Album gegeben hat. Am Ende stimmte es Michael Kiwanuka dann doch versöhnlich, dass es für alle Veränderungen einen Grund gibt und er freundete sich mit dem Gedanken an, dass "Small Changes" vielleicht der passende Abschluss einer Trilogie sein könnte.