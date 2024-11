Eine gemeinsame Reise nach 25 Jahren

Mit "Alles Liebe" veröffentlichen Joy Denalane und Max Herre ihr erstes gemeinsames Album und blicken dabei auf 25 Jahre voller Höhen und Tiefen zurück. Die musikalische und persönliche Verbindung zwischen den Beiden begann in den 90er Jahren mit dem Freundeskreis-Hit "Mit Dir" und setzte sich fort in einer intensiven künstlerischen und romantischen Partnerschaft. Über die Jahre hinweg haben sie gemeinsam Musik gemacht, Erfolge gefeiert, sind Eltern geworden und haben auch die Herausforderungen einer langen Beziehung inklusive Trennung durchlebt. Jetzt, wo ihre Söhne ausgezogen sind und die familiären Verpflichtungen weniger werden, ergibt sich die perfekte Gelegenheit für ein gemeinsames Projekt. "Das Max&Joy-Album stand schon lange im Raum" , sagt Joy, Aber erst jetzt war’s der richtige Zeitpunkt.

Die Liebe Für Sich

"Alles Liebe2 spiegelt nicht nur die private Geschichte der beiden wider, sondern nähert sich der Liebe auch als universellem Konzept. Die fünfzehn neuen Songs sind geprägt von dem Wunsch, Liebe als eine verbindende gesellschaftliche Kraft zu präsentieren.

"Es geht uns darum, die Liebe in allen möglichen Formen zu zeigen, nicht nur als romantische Beziehung." Max

Musikalische Vielfalt und kreative Freiheit

Der Entstehungsprozess von "Alles Liebe" war kreativ, frei und geprägt von vielen inspirierenden Momenten: Joy und Max arbeiteten in unterschiedlichen Studios und ließen sich von verschiedenen Orten wie Wien, Südafrika und Leipzig, aber auch von Künstlern wie Trettmann und Ebow inspirieren. Diese haben entweder Skits über das Thema Liebe auf dem Album, oder beim Texten geholfen. Rapper Summer Cem hat auf dem Track "Skyline" sogar ein Feature bekommen. Ein Soul-Banger, der es fast nicht aufs Album geschafft hätte, aber ein kraftvolles Highlight geworden ist. Soul, HipHop und auch etwas südafrikanischer Amapiano sind auf dem Album dabei. Es ist die musikalische DNA von Max&Joy. "Es war ein sehr harmonischer Entstehungsprozess," beschreibt Max Herre, "weil es sehr frei und in den Moment hinein passiert ist." Diese Freiheit und Offenheit spiegeln sich in der Musik wider, die vertraut, gelassen und trotzdem experimentierfreudig klingt.

Liebe als Solidarität

"Alles Liebe" ist mehr als nur ein Album über die Liebesgeschichte von Joy und Max – es ist eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der Liebe in all ihren Facetten. Inspiriert von Büchern wie "Alles über die Liebe" von bell hooks und "Radikale Zärtlichkeit" von Şeyda Kurt. Joy und Max setzen sich auch mit der gesellschaftlichen Bedeutung der Liebe auseinander. Die Songs beschäftigen sich mit Themen wie Empathie, Zusammenhalt und Solidarität und stellen die Frage, wie man in einer immer stärker polarisierten Gesellschaft empathisch und offen bleiben kann.

"Es geht uns darum, Räume zu schaffen und zu verteidigen, in denen Solidarität möglich ist.“ Max

Musikalisches Statement mit Seele

Musikalisch zeigt "Alles Liebe" die Vielfalt und Tiefe von Joy und Max. Vom ersten Song an, "Alles Liebe", das als pompöses, gospeliges Intro fungiert, ist die Kombination aus Joys Gesang voller Soul und Max’ Rap-Flow ein wohliges Hörerlebnis. Neben eingängigen Melodien und persönlichen Texten überzeugt das Album vor allem durch die authentische Art, in der Joy und Max ihre Geschichte und ihre Ansichten über Liebe teilen. "Alles Liebe" ist eine große akustische Umarmung.