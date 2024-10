Leon Bridges - "Leon"

In der Schublade

Bekannt geworden ist Leon Bridges 2015. Sein Debüt-Album "Coming Home"“ war in Sound und Artwork ein Retro-Trip in die goldene Zeit des Soul, in die Motown-Ära der 60er Jahre. Das Album wurde ein Erfolg, doch fortan galt Bridges als Retro-Künstler. Ein Image, das er auch mit dem Folge-Album "Good Thing2 2018 nicht ablegen konnte. Leon Bridges wollte dieser Schublade entfliehen und mehr Facetten zeigen. Auf "Gold-Diggers Sound" reiste er nicht mehr zurück in die 60er, sondern in die 90er, in die R'n'B-Ära, die Musik seiner Kindheit.

Zurück in Texas

Aufgewachsen ist Leon Bridges in Fort Worth, Texas. Seiner Heimatstadt hat er auf seinem neuen Album einen Song gewidmet: "Panther City" ist der Spitzname von Fort Worth. Der Legende nach geht er zurück auf einen Gast aus dem ungleich hektischeren Dallas, der nach einem Besuch in der Nachbarstadt sagte, diese sei so entspannt, dass sogar ein Panther auf der Straße schlafen könne. Noch näher dran an Leon Bridges' Biographie und seiner Heimat ist das Eröffnungsstück des Albums "When a Man Cries". Die Abhandlung über das Aufwachsen mit toxischer Männlichkeit in einer schwarzen Community ist Leon Bridges' persönlicher Favorit auf der Platte.